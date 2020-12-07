上銀(2049)首支MIT微創手術手臂-「HIWIN內視鏡扶持機器手臂」參與上周舉行的國際醫療展，馬偕董事會一行人蒞臨上銀，由上銀董事長卓文恒親自接待，相當關注機器手臂用於醫療科技的發展。另外，上銀也獲得多家醫院詢問，希望未來能有更進一步的合作的機會，上銀跨入醫療領域，結合上下游產業將最新技術將其運用於醫療端，讓台灣的優秀的人才與技術可以在國際上發光發熱，不但降低民眾的負擔，也可延長外科醫師的專業生命。

上銀「HIWIN內視鏡扶持機器手臂」主要運用於一般外科、婦產科、胸腔外科等，此相對輕便的單臂機器手臂，搭配單孔技術、3D影像系統，透過上銀專精的定位控制，在手術過程中穩定扶持內視鏡，確保全程視野清晰，並精準定位切入孔，實現傷口小、恢復更快的微創手術，過去進行腹腔鏡手術，通常都需要由一名醫師負責扶持鏡頭伸入腹腔，協助主刀醫師進行手術，但手術時間一久，由於手部疲勞容易使鏡頭顫抖搖晃，此會造成執刀醫師在目視時感到暈眩，進而可能影響手術精確性。而現在由機器人負責扶持內視鏡，不僅可以使手術過程視野更加穩定，同時亦能讓醫師更專注於病患及手術進行。

卓文恒指出，上銀投入研發機器手臂關鍵零組件之一的減速機多年終有成，目前已成功掌握包括控制器、馬達與減速機等三大核心技術，打破過去技術受日廠寡佔的限制。藉由上銀本身在關鍵零組件的專長與機電整合下，透過不斷與臨床醫師討論，順利研發出的內視鏡機器人。而這支內視鏡扶持機器手臂，不僅是上銀十年磨一劍在醫療領域的生力軍，也是第一個100％由台灣自行研發與取得醫療認證，正式於臨床應用的手術機器人。

上銀日前與中山醫大附設醫院合作打造全台第一個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」，中山附醫一般外科暨達文西微創手術中心主任彭正明醫師表示，達文西機器人是目前最先進的機械微創手術系統，但造價昂貴，並非每間醫院與科別都有能力導入，而此次上銀能夠成功開發出內視鏡扶持機器人，也有望降低醫療體系導入機械微創手術系統的門檻，讓更多醫院與科別在微創手術中推動機器人手術普及化，一般使用達文西機器人開刀的病人，需再自行負擔20～30萬元，使用「HIWIN內視鏡扶持機器手臂」開刀僅需自行負擔1～3萬元，能夠降低至少1/10的手術醫療費用，目前已執行在胃腫瘤手術、肝腫瘤手術、膽囊手術、甲狀腺手術及乳房手術等範疇。

(時報資訊)