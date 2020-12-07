東洋(4105)乳癌、癌症骨移轉藥物陸續拿到墨西哥藥證，未來營運添新柴火，今日股價開高後，曾衝至70.5元，漲幅近1%。總經理施俊良表示，拉丁美洲是台灣東洋重要的海外市場之一，如今接連獲得墨西哥政府兩張藥證以及完成取證後的首批藥物出口，寫下台灣東洋前進中南美洲市場的里程碑。

東洋在7月時治療乳癌藥物取得墨西哥藥證後，在12月初治療癌症骨移轉的藥物，再度拿到墨西哥藥證。東洋在2018年6月於墨國設立據點後，就將含有「Zoledronic acid」成分的癌症骨轉移治療輔助用藥，向墨國提出查登申請並已在12月被收到藥證許可通知。另外，對於晚期乳癌患者，東洋含有「Anastrozole」成份的治療藥物，在今年7月取得墨國藥證後，也已經在12月2日完成出貨。

總經理施俊良進一步指出，不只是墨西哥，包含哥倫比亞、巴拿馬、巴西、阿根廷等中南美國家都有業者與台灣東洋洽詢合作，充分顯示過去海外積極佈點種子的努力已看到開花成果，這對台灣東洋著眼全球佈局的策略更有正面肯定意義。

(時報資訊)