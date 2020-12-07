芯測(6786)11月營收月減少23.88%，據悉主要是因EDA工具關乎到客戶年度預算編制以及需求，因此略有遞延，但相關訂單可望在12月陸續簽回，整體營收仍持續成長態勢。

芯測11月營收為378.6萬元，月減少23.88%，累計前11月營收3295萬元，相較去年成長335.10%，續創新高。

芯測表示，營收持續成長之動能來自於生態圈的正向循環，透過與記憶體IP供應商M31(6643)、NVM IP供應商億而得(6423)等擴大合作，結合在各自領域的耕耘成果，將服務面向拓深、拓廣、拓寬，打造SoC完整解決方案。芯測持續深耕異業結盟合作案做出產品差異化，提供客戶更高附加價值並建立市場競爭門檻，因而近期亦與IC設計公司矽創(8016)簽約，成功擴大業務版圖。

M31及億而得都屬於芯測生態圈中的記憶體IP領導供應商，與芯測同屬半導體產業鏈上游。在合作初期，就因為彼此長期在記憶體領域的耕耘快速建立默契。以M31來說，即是共同打造更自動化的HPC(高效能運算)相關的系統晶片內的記憶體測試與修復電路效率。而芯測也在億而得部分加入了對NVM IP的支持；所謂的NVM(非揮發性記憶體)則是包含了OTP/MTP，透過芯測的解決方案可大幅縮短原先費時的測試與修復電路的設計，並且降低測試成本。

此次合作案的成功，奠定彼此信任的基礎，也看到了SoC(系統單晶片)完整解決方案的商機所在，後續將進行其他深度合作案的討論，此外，芯測在前期布局的生態圈也開始發酵，成功獲得矽創的肯定並簽訂合約。

法人表示，因為IP與EDA工具市場的獨特性，所以前景持續看好。由於芯測的客製化優勢與客戶黏著性高，約滿之後幾乎持續續約，客戶數量不斷增加，預估芯測營收有機會持續向上，未來成長動能可期。

(時報資訊)