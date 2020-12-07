近來在美國通膨預期指標飆升，以及長期公債殖利率跳漲下，物價是否將持續上揚已經成為金融市場近來的話題焦點，儘管部分人士不認為消費者通膨將急劇升高，但市場上已經出現購買抗通膨資產的熱潮。

過去10年，美國的通膨率平均始終低於聯準會設定之2%目標，而個人消費支出物價指數（Personal Consumption Expenditures price index, PCE）在10月也僅達到1.2%。PCE是聯準會最關注通膨指標。

不過，在美國政府砸下數兆美元緩解新冠肺炎疫情造成的衝擊後，通膨回升的討論熱度已經升高，而對國會可能通過新一輪新冠激勵方案的憧憬，則已經帶動市場通膨預期指標創下約18個月新高。

聯準會主席鮑爾宣布美國央行將採取「平均通膨目標」，亦即允許通膨率適度高於2%目標，旨在經濟與就業充分復甦之前，維持低利率一段較長的時間。受此影響，市場對美國通膨的預期在今年夏天開始攀升。

花旗集團利率策略師William O'Donnell表示，近來他與客戶頻繁談論到通膨情勢、這次通膨是否有所不同，以及通膨是否將進一步升高，「許多人相信通膨之籽已經種下」。

美國5年、10年平衡通貨膨脹率（Break-even Inflation Rates,BEI）在上周四創下2019年5月來新高，30年BEI通膨率上周三創下2019年4月來新高。5年期BEI通膨率報1.829%，10年期BEI通膨率為1.904%，30年期升至1.995%，僅略低於聯準會的2%通膨目標。另一項通膨指標「未來5年之5年期預期通膨率」（5-Year, 5-Year Forward Inflation Expectation Rate），在上周五站上1.95%。

參與路透社全球投資展望峰會的投資人表示，他們將偏好美國抗通膨債券（Treasury Inflation-Protected Securities,TIPS） 與大宗商品，其價格會隨著通膨走高。

由於各國政府與央行推出前所未見的激勵措施，以及基於其稀缺性的抗通膨本質，加上獲得越來越多主流機構與平台接納，以市值計為全球最大加密貨幣比特幣在11月底一度觸及19,864.15美元，改寫歷史新高。

上周iShares TIPS Bond ETF創下9月底來新高。上周一SPDR Portfolio TIPS ETF升至10月中旬來新高。根據美國銀行的數據，上周TIPS單周流入金額創下史上次高記錄，達到約20億美元。

倫敦M＆G Investments公共固定收益部門投資長Jim Leaviss表示，現在應該考慮在投資組合中部署更多的抗通膨資產。2020年災難性的經濟情況緩解，在一定程度上將推升通膨，儘管目前尚不清楚這是一次性、還是永久性的揚升。

NatAlliance國際固定收益部門負責人Andrew Brenner認為通貨膨脹確實即將到來，「我確實認為通膨會是一個問題，而聯準會將不得不處理這件事」。

因消費者物價上漲可能侵蝕其價值，對通膨前景尤其敏感的30年期美國公債殖利率近來站上1.749%，逼近6月來新高。如果上漲速度過快，聯準會在12月中旬開會時，不排除可能採取行動壓低債息。有些分析師認為，聯準會的債券購買政策有可能偏向殖利率曲線的長邊。

投銀TD Securities利率分析師Gennadiy Goldberg表示，任何殖利率的大漲都可能導致聯準會最快在12月延長購債的加權平均到期期限，這可能有助於抑制利率。

一般而言，政府支出大幅增加將削弱美元的購買力，進而推升通膨。然而自3月底美國通過規模高達3兆美元的新冠紓困計畫《CARES法案》，以及聯準會推出規模與力道前所未見的激勵措施以來，美國的通膨率也僅溫和上揚，並未回到疫前水準。美國在2007年至2009年金融危機後推出激勵措施，但通膨也並未回到危機前的水準，因此部分析師對通膨可能持續升高抱持懷疑態度。

巴克萊全球通膨研究部門主管Michael Pond表示：「可能推出新的財政激勵方案是正面消息，我們只是不認為這會導致通膨續揚」。他指出，因為聯準會的量化寬鬆、關稅、基礎設施支出與減稅等措施，過去十年美國投資人有許多次都相信通膨將再次出現。在全球結構性的通縮力量影響下，即使在經濟情勢大好之際，通膨水準也仍將偏低。

貝萊德（BlackRock）全球固定收益投資長Rick Rieder則表示，在通膨適度上揚的情況下，他喜歡TIPS，但他不認為物價會飆升。「是有一些有關於通膨如何暴漲的瘋狂故事，但通膨就是不會飆升，人們不會因為貨幣供給量增加而付更多錢購買商品，而如果食品、能源、服飾與交通運輸的價格下滑，他們會把錢拿去償還債務」。

(時報資訊)