1.台積電(2330)：基本面暢旺，加上ADR4日大漲4.25%、直逼104美元，激勵今早股價開高衝上515元，再寫新天價。

2.聯電(2303)：ADR4日狂飆逾14%，激勵今早股價攻克50關、一度漲逾8%，惟50關仍未站穩。

3.華邦電(2344)：記憶體搶手，漲價題材滾燙，今早股價疾攻漲停26.05元。

4.大成鋼(2027)：營運轉機吸引三大法人連日擴大買超，今早多頭續進，股價再漲逾7%，。

5.為升(2231)：11月營收年減17.64%，今早股價大跌逾7%，回測月線。

6.久陽(5011)：上周五外資轉買超610張，今早挾量上漲逾4.5%。

7.金寶(2312)：獲SpaceX相關訂單，股價閃星光，亮燈漲停。

8.華新科(2492)：低溫共燒陶瓷(LTCC)漲價三成，一度跳上215元，勁揚5.5%以上。

9.精成科(6191)：需求持續暢旺、營運可望好轉，外資、自營商連買超2日，盤初大漲7%。

10.元山(6275)：5G需求助攻營運，明年樂觀可期，高檔整理結束，一度漲逾8%。

11.興富發(2542)：基本面有優勢，加上股價修正結束、外資買超，今早漲逾4%。

12.吉源-KY(8488)：營運轉盈，再闢生產線衝刺，盤初仰攻大漲4%，但盤中翻黑急殺逾6%，震盪劇烈。

13.加百裕(3323)：11月營收刷新歷史紀錄，重返雙增成長軌道，早盤上漲近2%，一度觸及46.8元。

14.華新(1605)：攜手東元換股合作，加上作帳行情、外資敲進，人氣續旺，再摸及波段新高點。

15.建碁(3046)：聚焦後疫情時代，營運有轉機，外資挺進買超，晨盤衝上漲停，突破框架衝上17元。

16.事欣科(4916)：接新單，Q4業績好轉可期，買方回頭擁簇，早盤飆上27.05元之漲停價，寫7月1日以來除息後新高價。

17.新唐(4919)：新遊戲機訂單火燙燙，多方積極，股價強漲近4.5%。

18.和碩(4938)：估明年電動車業績翻倍，擬赴德州設廠，晨盤走揚漲近3%。

19.天鈺(4961)：快充IC缺貨題材不退燒，早盤掛上52.3元漲停價。

20.中環(2323)：獲外資連2買力挺，晨盤在買盤搶進下急攻漲停，來到今年高檔。

21.彩晶(6116)：產能滿到下季，上周五獲三大法人買超5萬張，晨盤觸頂後遭獲利了結，漲幅收斂至3%。

22.晶電(2448)：趕在舊股票最後交易日前，展現落後補漲氣勢，今挾量彈升5%，寫波段高。

23.藥華藥(6446)：11月營收月增四倍，激勵晨盤大漲5%，重返百元關。

24.鈦昇(8027)：11月營收年增近1倍，激勵晨盤強勢攻頂，改寫天價89.8元。

25.華宏(8240)：買盤強力點火，今火速攻頂，觸及40元及6年高價。

(時報資訊)