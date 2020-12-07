美股大漲，台積電(2330)ADR攀高，收漲4.25%，台積電跳空開高9元至512元，直接越過先前高點，盤中大漲12元至515元，再創新高價，市值13.35兆元同步創新高。

美股上周五大漲，台積電美國存託憑證(ADR)收盤攀高為103.73美元，漲4.23美元，漲幅4.25%，換算每股為台幣591.7元；台積電4日股價收高至503元，創收盤價新高，今日直接越過先前的高點506元，並再創新高價。

台積電將於10日公布業績，外資預期，台積電11月營收將逾1200億元，12月營收更將優於11月，挑戰單月新高，並預期台積電第四季可達財測的高標甚至不排除超標。

台積電今年業績暢旺，營收年增三成，外資看好明年持續成長。

台積電製程技術領先，5奈米今年下半年大量出貨，法人預期，在蘋果(Apple)、超微(AMD)與聯發科等5G及高效能運算客戶需求強勁帶動下，明年5奈米出貨可望大幅成長，將是推升台積電明年營運成長的主要動能，預計台積電明年營運持續創新高。

(時報資訊)