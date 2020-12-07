不但百貨賣場有歲末特賣會，由台中市政府經發局輔導自由路五金電料商圈即日起也展開「歲末年終特賣會」，近60家會員商家祭出多項五金工具商品以成本價出清，五金電料商圈主委楊勝雄打包票表示，所有特惠商品挑戰破盤最低價。

自由路五金電料商圈是全台第一個以五金電料為主的商業街道，中部早期五金、電子、電料相關產業均集中在此，形成著名的「黑手仔堀文化」。因應建國市場搬遷計劃，「五金街」業者自發性集資買地蓋屋遷移至東區，形成現今自由路的五金產業特色聚落。

五金電料商圈主委楊勝雄表示，商圈除強化既有B2B商業模式外，希望藉由此次活動增加商圈零售客群。五金電料商圈除為台中精密機械零件的重要採購地點，更有職人級的專業諮詢服務，讓消費者在家輕鬆享受DIY的樂趣，同時透過活動展示商圈黑手窟的文化風貌，提升在地消費。

迎接年末節慶消費熱潮，商圈特別舉辦「歲末年終特賣會」，系列活動從5日「台中黑手黨狂歡節」一元競標拍賣活動揭開序幕，接著到110年1月31日止，各會員店家都祭出多項優惠商品，如沈水幫浦、強磁警示燈、日本YAMAWA先端絲攻等，現有庫存，全以成本價出清，買越多賺越多。

(中時 )