台股錢潮淹腳目！周一（12/7）開盤後，在11分鐘內成交量破700億元，並在半小時內向上突破千億元，顯示市場追價動能激昂，或說在高檔換手正向，市場預期，今整體成交值有機會上看3000億元，使上市櫃証券股齊歡呼。

事實上，近期台股成交量單日達2千億元以上，已是常態，而單日量能挑戰3千億元，也已是不足為奇的事，受惠股市交投活絡，業內人士指出，最受益族群當以証券股為首，因為券商的手續費將同步水漲船高。

業內人士表示，月前已有某外資提出台股大波段上看2萬點，顯示本波資金行情熱燒，迄2021年仍將方興未艾，對証券股獲利成長挹注甚大。

目前上市、櫃証券股漲勢齊整，包括群益証（6005）、致和証（5864）、宏遠証（6015）、康和証（6016）、大展証（6020）、大慶証（6021）及福邦証（6026），都臉色紅潤。由於証券族群股價淨值比仍相對偏低，且基本面轉機明朗，波段行情值持續追蹤。

依歷史驗觀察，只要台股成交量高燒不退，証券族群遲早會反應一波基本面正向漲勢，而這波漲勢在交易量沒有明顯萎縮前，高檔或暫勿預設立場。

(工商 )