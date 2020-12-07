台股突破1萬4千點，金管會主委黃天牧7日表示，台股有基本面及資金面支撐，一是台灣防疫表現亮麗，二是台灣經濟成長率在亞洲數一數二，三是上市櫃公司前三季獲利成長10.66％，四是外資累計淨匯入2,040億美元，到12月4日累計買超台股新台幣1,156億元，五是內資亦湧入，2020年國內證券開戶增多。

但投資人是否要居高思危？黃天牧強調，金管會不對股價作評論，但股市無論在高中低點，任一個股都有不同的投資風險，投資人都應要審慎評估。

(工商 )