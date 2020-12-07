台股衝破萬四應居高思危？ 黃天牧給答案 10:232020/12/07 工商 彭禎伶 、 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金管會主委黃天牧今日到立院備詢。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股突破1萬4千點，金管會主委黃天牧7日表示，台股有基本面及資金面支撐，一是台灣防疫表現亮麗，二是台灣經濟成長率在亞洲數一數二，三是上市櫃公司前三季獲利成長10.66％，四是外資累計淨匯入2,040億美元，到12月4日累計買超台股新台幣1,156億元，五是內資亦湧入，2020年國內證券開戶增多。 但投資人是否要居高思危？黃天牧強調，金管會不對股價作評論，但股市無論在高中低點，任一個股都有不同的投資風險，投資人都應要審慎評估。 成交量看3千億 這族群無畏震盪7檔放光芒 儲糧抗寒冬 金管會考慮管制金融業配發股利 (工商 ) #台股 #黃天牧 #金管會 #主委 #支撐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美中科技戰延燒2021 台股14檔受矚目 11:102020/12/07 財經 公股明年獲利雙位成長 挑戰大 04:092020/12/07 產業特刊 台股當沖交易稅減半延長 金管會：有與財政部溝通 11:112020/12/07 財經 台股再創高 記憶體續攻、面板股開高走低 10:582020/12/07 財經 亞太科技股 多頭氣盛 04:092020/12/07 投資理財 外資續湧 陸科技、消費股有潛利 04:092020/12/07 投資理財 台積電511元創新高 台股14273點續寫紀錄 09:032020/12/07 財經 台股氣勢如虹 晶圓雙雄領軍觸14,306新高 10:582020/12/07 財經 財經熱門新聞 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 拜登不會放任中國崛起 陸學者：經濟數據露端倪 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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