金融業2020年獲利創新高，金管會考慮啟動「儲糧」行動。金管會主委黃天牧7日在財委會回應立委曾銘宗質詢時透露，已請銀行局、保險局研究「明年股利分配是否要作管理」，但是否比照英國要求銀行不得發放股利，黃天牧則表示，要研究國際趨勢，但不一定要跟英國一樣。

金控前10月稅後獲利已逼近3,300億元，創新高，壽險業前10月稅前獲利也已破2,200億元，亦是歷史新高，即金融業面對新冠肺炎等衝擊，仍是靠著投資獲利等，交出不錯的成績單。曾銘宗在質詢時表示，經濟變動大，銀行授信逾放可能攀高，英國即要求銀行不發股利，國內銀行若逾放在2021年大幅增加，是否比照英國限制銀行發放現金股利？

黃天牧回應，正請銀行局、保險局研究2021年股利分配是否要作管理，會參考國際趨勢，但每國金融發展不一樣，會了解國際趨勢，不一定要跟英國一樣。

壽險業因為要接軌IFRS17，發放現金股利要事先經保險局同意，2020年上市或金控下壽險業，只有中國人壽、合庫人壽獲准發現金股利，但銀行及金控部分則不用事先取得銀行局核准。黃天牧的說法，不排除2021年金控及銀行發現金股利，也要先送審。

(工商 )