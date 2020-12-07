為朝多角化轉型，大陸童裝淘帝-KY（2929）7日宣佈已於6日董事會通過子公司福建盛仁達醫療科技以不超過3億人民幣收購福建源盛紡織服裝城（簡稱福建源盛）其口罩生產機器設備與銷售業務。

淘帝-KY總經理周志鴻表示，福建源盛過去主營國際服飾品牌代工外銷業務，今年為因應防疫需求高漲，投入口罩防疫物資生產行列，具備八條全自動平面生產線（包含一條兒童口罩生產線）、十二條KN95立體防護口罩生產線、及細菌過濾測試儀、顆粒物過濾測試儀等各類試驗檢測設備，以生產一次性醫用口罩、醫用外科口罩和KN95立體防護口罩、兒童口罩等防護產品。

淘帝-KY指出，總投資金額不超過人民幣3億元，以朝集團多角化布局跨足醫療事業，發展二類醫療器械，包括口罩、防護衣等防疫物資業務。

針對此次收購福建源盛其口罩生產機器設備及銷售業務，淘帝-KY指出，除考量服裝本業與口罩等相關醫療事業具有產業垂直共通性，以目前福建源盛旗下口罩生產規模，日產能平面口罩100萬、KN95立體口罩100萬，且約九成口罩產品出口包括法國、義大利與西班牙等歐美國家，今年前三季口罩業務銷售達人民幣1.85億元、平均毛利率約50.44％、稅後淨利約達人民幣6208.8萬元等。

且看好全球防疫物資仍保持良好需求，規畫未來穩步拉升口罩及其他防疫物資生產產能，此次收購包含福建源盛存續銷售業務，收購完成可直接產生經營效益，有助於創造集團整體營運正面之挹注。

(工商 )