中國武當道教太玄法師協會與玄奘大學合辦的舉辦第一屆「玄門」宗教文化研討會，日前在台中市好運來洲際宴展中心登場，這場研討會不但有宗教學者數十位與會，更不乏有具實務經驗的神職人員共同出席，一起研討扶鸞、靈魂學等主題，盛況空前。

這場研討會能夠在最動盪的2020年舉行，其實幕後最大功臣是77歲的中國武當道教太玄法師協會創會長蕭道賢，他29歲開始接觸道教，經歷楊朝潤大師及徐芹廷教授指導。1989年到中國拜武當山道教協會會長王光德為師。去年2019年更以76歲高齡獲取為玄奘大學宗教與文化學系碩士班研究生，他希望未來能為宗教界做出更多的貢獻，在他努力奔走下，終於匯聚產官學界共同舉辦研討會。

不但神職人員熱烈參與，在研究會中共計有中洲科技大學、玄奘大學、逢甲大學、輔仁大學、中正大學、南華大學、嶺東科技大學、吳鳳科技大學、國立台中科技大學、國立空中大學，包括校長、教授、講師、博士研究生等19位學術界人士參與。

研討會主題包括有：（一）台灣鸞堂的扶鸞活動及意義、（二）從星官圖談玄天上帝、（三）八家將臉譜服飾與生物外觀警戒色之關連性、（四）宗教情節與倡孝主題、（五）演科之餘：當代道士的承擔、（六）學道體驗與神仙書寫、（七）淨土宗的源起與流傳、（八）類神經網路演算法與易經術數之關連意象探討、（九）台灣武當之「玄武派」上刀梯初探、（十）佛道二教的生命關懷、（十一）生死靈魂之探討。

(中時 )