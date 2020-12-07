今日是24節氣的「大雪」，近日台灣地區常常都是北北東濕冷緜雨、其他地區陽光普照、日夜溫差大的天氣型態。以時序來說，冬天應是萬物消長的斂藏時節，陽氣容易耗損，中醫提醒要遵循「驅寒保暖」的養生要訣：補陽氣、顧心臟護血管、保暖排寒、祛濕溫藏。

1.補陽氣：「早臥晚起，必待日光」

預防醫學醫師洛桑加參提醒，補充陽氣可以推動五臟六腑的運作，也是人體溫暖的來源，尤其在長時間陰雨的天候下，更要善用充足睡眠補充陽氣，一天盡量睡滿7到8小時，夜晚盡量晚上10點就寢，早上等身體暖了再出門，避免清晨嚴寒著涼，也減少因為溫差大，血管急遽收縮，導致心臟病、中風發作的風險。

洛桑醫師也強調，若天候許可，白天在有綠樹的自然環境裡活動至少半個小時，多曬曬太陽，吸收維生素Ｄ，能讓骨質強化也舒緩心情不鬱悶。就算是陰雨天，也可以在室內種些綠色盆栽，打開窗簾讓自然光進入，些微開窗流通空氣，都有助補足陽氣。

2.顧心臟、護血管 不讓身體處於冷熱交替狀態很重要：

劇烈變化的氣溫是中風及心肌梗塞好發期，不讓身體處於冷熱交替狀態很重要。天氣冷時，交感神經興奮，血壓上升；低溫也會刺激末梢神經收縮，血管阻力變大，血壓上升，心跳加快，血液也容易凝結形成血栓，造成心臟病發作。

美國心臟學會的《高血壓》期刊發現，睡得深沉時，大腦電波與心跳會趨緩，血壓會降低並達到平穩，所以深度睡眠最少的人，發生高血壓的風險最高，在冬天尤其危險。睡得好就能幫助血壓維持正常，睡前試試聽音樂、泡澡、靜坐，都有助於一覺好眠。

3.保暖排寒：

高雄長庚醫院中醫部建議，可在床邊擺一件外套，如此在隔天起床當掀開棉被時即可披上，以減少冷空氣對身體的直接刺激。頸部與背部也是保暖重點，選擇寬鬆柔軟的有帽外套最適宜。

不要讓腳直接接觸冰冷地板，是排寒保暖要點之一，穿上有止滑效果的襪子是好選擇。(示意圖/Unsplash)

此外，室內保暖也不能忽略，古人說「寒從腳下起」，家中若沒有暖氣設備，記得要多穿條厚襪子保暖，避免腳直接接觸冰冷地面而受寒，睡前也可以做個溫水足浴，讓身體暖和，更好入眠。在常發作風濕痛的關節部位，也要保持乾燥溫暖，如一些有保溫效果或遠紅外線的護膝是有幫助的。

4.祛濕溫藏：

除了避免讓身體受寒，也可以透過飲食保護心血管。高雄長庚營養治療科營養師梁子明建議：

.吃藥膳時（如：薑母鴨、羊肉爐）應該多搭配葉菜類食材（如：高麗菜、青江菜）或是菇類食材（如：金針菇、香菇），以達攝取足量的膳食纖維。

.應該將藥膳進補的羊肉、鴨肉、雞肉等食材，去除掉肥肉，動物皮等含油脂多的部位，減少攝取動物油脂。

.減少喝湯的習慣。雖然藥膳熬煮的湯頭，口味喝起來濃郁香甜，卻含有不少的鹽分及油脂，對心血管健康影響甚大。如果難以抵擋美食的誘惑，建議就淺嚐幾口，滿足即可。

.注意藥膳常見的沾醬及佐料（如：醬油膏、豆瓣醬、花生醬等），其含鈉量及油脂含量也都較高，提醒要酌量食用。

.如果是患有糖尿病的民眾，則要注意挑選富含醣類的食材，若藥膳當中有根莖類食物（如：南瓜、玉米、芋頭、地瓜等等），則必須減少主食類的分量（如：白飯、麵條、冬粉），以維持血糖濃度穩定。

.至於患有慢性腎臟病的民眾，建議應向醫師或營養師諮詢是否合適藥膳進補，以免造成腎臟負擔。

除了藥膳之外，當季的菠菜、洋蔥都是很好的選擇。菠菜含有豐富的葉酸，每100克有超過70微克的含量。《美國醫學會期刊》研究曾發現，葉酸和維生素B12比維生素E、大蒜和其他營養補充劑更能有效預防心臟病。

冬季吃洋蔥的好方法之一，是做成洋蔥湯，既暖身護胃，又能溫和吸收洋蔥的營養。(示意圖/Unsplash)

洋蔥則含有前列腺素，能擴張、軟化血管，降低血液黏稠度，增加冠狀動脈血液流量，促進引起血壓升高的鈉離子排泄，可以調節血脂，預防血栓形成。

除此之外，紅蘿蔔、山藥、黑木耳、海帶、草菇都對心臟好處多多，蔬菜攝取量每天建議3到5份(1份相當於半個飯碗)。中醫也提醒，冬天可以選在中午吃蔬果，早晚則不要生吃蔬菜，比較不傷陽氣。

(中時新聞網)