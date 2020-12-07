如果電梯壞掉，住在高樓的住戶也只能走樓梯回家。不過，近日大陸廣州一間8層樓的公寓，住戶卻只能徒手攀爬鋼筋上下樓，每天都像在練特技一樣。住戶表示，因為電梯壞了、樓梯也被拆了，所以只能爬鋼筋，這理由真的讓人相當傻眼。

綜合陸媒報導，廣東省廣州市一個社區的8層樓公寓，1至4樓是辦公樓層5至8樓是住家，目前有施工單位正在進行作業，工人正在替公寓加裝電梯，看起來無法在短期內完工。

（圖／微博）

有住戶抱怨：「他們在裝電梯，然後就把我們本來走的樓梯給拆了，所以我們只能爬鋼筋上下樓了。」數十人每天就這樣靠著爬鋼筋出入，險象環生。施工單位對此表示，因為不能動到大樓的樑柱，所以為了動工就只能拆掉樓梯。

有住戶錄下影片PO網，引發網友熱議，施工單位才終於同意將加裝備用樓梯，讓住戶出入不用再爬鋼筋。網友看後紛紛表示「有家不能回」、「要是出事了誰負責」、「以後只有電梯沒有樓梯，真不合理」、「根本腦殘」、「這個真的是絕了」。

(中時新聞網)