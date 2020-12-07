港股先前兩個交易日接連走升後，7日輕微開高，但不久之後大跌。

恒指7日開高34點，報26,870點；之後隨即向下，截至10點20分，恒指跌408.31點，報26,427.61點，跌幅1.52％，明顯跌穿20日線（約26,495點）。

國企指數開低4點，目前下跌164.89點，報10,459.76點，跌幅1.55％。

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(工商 )

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