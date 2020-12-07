恒指開高走低 大洩逾400點 10:332020/12/07 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股先前兩個交易日接連走升後，7日輕微開高，但不久之後大跌。 恒指7日開高34點，報26,870點；之後隨即向下，截至10點20分，恒指跌408.31點，報26,427.61點，跌幅1.52％，明顯跌穿20日線（約26,495點）。 國企指數開低4點，目前下跌164.89點，報10,459.76點，跌幅1.55％。 170cm女星禮服上下皆露 腿部全開洩女團神腿 長榮集團兄弟鬩牆 老臣揭內幕 (工商 ) #恒指 #跌幅 #開高走低 #大洩 #兩個交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股再創高 記憶體續攻、面板股開高走低 10:582020/12/07 財經 價格看漲 國巨、南亞科走俏 04:092020/12/07 證券．權證 錢潮回流、螞蟻搬象 12檔大型權值股動起來 04:092020/12/07 財經要聞 元大電動車N 12／8掛牌 04:092020/12/07 投資理財 台積電511元創新高 台股14273點續寫紀錄 09:032020/12/07 財經 《期貨》三大期指齊漲 12月台指期開高48點 09:082020/12/07 財經 賤賣資產被官方盯上 沃森緊急停賣 股價仍難止血 11:412020/12/07 財經 中鋼：明年營運將牛轉乾坤 04:092020/12/07 證券．權證 財經熱門新聞 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 拜登不會放任中國崛起 陸學者：經濟數據露端倪 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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