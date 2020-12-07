農委會主委陳吉仲7日在立法院指出，開放萊豬是排除貿易障礙，不代表換取相關協議。

立法院經濟委員會7日審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」公告內容為：「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」

由於總統蔡英文在開放萊豬進口時，曾表示希望增進台美之間經貿合作與貿易相關問題，但是，美國總統當選人拜登則表明，未來在對美國的勞工與教育進行重大投資之前，「不會與其他國家簽署任何新的貿易協定」，引發在野立委質疑。

、陳吉仲為此解釋指出，總統在今年8月28日開放萊克多巴胺豬肉進口時有提到，整個台灣在參與所有國際組織裏面的障礙解除，不代表萊克多巴胺豬肉明年1月1號開放，來換取所謂的相關議題或協定。

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