韓國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續擴散，週末確診數都維持在600例以上，例行在光化門普信閣舉行的跨年除歲敲鐘儀式也因疫情影響，開辦67年來首次取消。

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內新增確診615例，表示通常因採檢數較少而稍緩的週六、日確診數都在600例以上，疫情仍無趨緩跡象，至今累計確診3萬8161例。

新增確診包括580例社區感染及35例境外移入感染，首都圈社區感染共計422例，以首爾231例最多；非首都圈158例，其中新增確診10例以上地區包括釜山33例、全羅北道21例、慶尚南道15例、忠清北道11例、忠清南道10例。

韓聯社報導，韓國政府宣布8日凌晨零時起，將首爾、仁川及京畿道等首都圈社交距離規範等級提升至第2.5階段，非首都圈則調升至第2階段，為期3週至年末。

首爾市政府也因疫情宣布取消12月31日在光化門普信閣的新年敲鐘儀式，避免人群聚集，這也是該活動自1953年開辦以來首次取消。

首爾市表示，目前正在討論具體替代方案，包括在1月1日凌晨零時公開事前製作的敲鐘影片等，也正就跨年前後是否禁止光化門一帶人員聚集研擬對策。（編輯：黃自強）1091207

(中央社)