17歲李姓少年、15歲劉姓少年、14歲吳姓少年等3人與19歲鍾姓男子有5萬元債務糾紛，鍾嫌夥同多名友人6日下午在新北市中和區南勢角一帶將3人強押上車，載至汐止區五指山痛毆，隨後將3人丟包於北市、新北中和等地，警方今（7日）凌晨約談鍾嫌等6人到案，正擴大追查其他同夥。
警方調查，3名少年與鍾男有5萬元債務糾紛，其中2萬5000元為賭債，另2萬5000元為借款。鍾嫌夥同多名友人6日下午5時許，分別駕駛4部汽車在中和區忠孝街58巷將3名少年強押上車。
4台汽車開往汐止區五指山，鍾嫌夥同多名友人痛毆3名少年要債，逼迫對方盡速還款。隨後，鍾嫌將吳姓少年丟包於北市信義區，另外將李姓、劉姓少年丟包於中和區圓通路252巷。
2名少年全身是血哀號，民眾嚇得報警處理，所幸2人傷勢多位於四肢，最後還可以站立說話，警方開始調閱監視器追查，今（7日）凌晨約談鍾嫌等6人到案，另還有其他同夥正逐一追緝中。
鍾嫌辯稱是為了催討債務，才會動手。警訊後將依傷害、妨害自由等罪嫌函送地檢署偵辦。
(中時 )
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