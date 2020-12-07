據德國媒體畫報(Bild)周日揭露消息，漢莎航空(Lufthansa)在截至今年底，即12月時將裁員2.9萬人，而明年在德國地區又將額外地再裁減1萬個工作職位。

漢莎航空和旗下子公司歐洲之翼、瑞士、奧地利、布魯塞爾航空皆因新冠的旅遊限制，而大砍航班、機隊和工作人員，漢莎並預計在2025年前，航空旅遊仍無法回復到疫情前的水準。

畫報指出，漢莎今年將在德國以外砍掉2萬個工作，並且將賣掉有7500名員工的餐飲部門LSG，讓漢莎總員工來到10.9萬人。

而明年將在德國境內再刪減1萬個職位。畫報指出，漢莎先前從德國政府獲得的90億歐元紓困中，至今已燒掉30億歐元。

漢莎執行長史波爾(Spohr)於上個月曾表示，公司有近2.7萬名全職相符的員工，承諾不會進行強制解雇，取而代之是削減獎金和其他補助支付。

但是據新近消息指出，漢莎已經和工會中的航空業地勤相關人士合作，並在獲得了刪減成本和減少工作職務的支持。

漢莎航空在過去一個月與工會進行斷續的溝通，工會指控管理高層在接受政府紓困之後，仍試圖裁員。

(時報資訊)