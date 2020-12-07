元大證券發行之「元大櫃買半導體領航報酬指數指數投資證券」(020023)(中文簡稱：元大櫃買半導體N)將於12月8日上櫃掛牌。

櫃檯買賣中心表示，該檔指數投資證券所追蹤之「櫃買半導體領航報酬指數」(IR0140) 為櫃買中心本(109)年新編製之指數，以富櫃200指數成分股半導體產業為母體，從中挑選流通市值前10大且符合特定財務指標為指數成分股。

元大櫃買半導體N為我國首檔追蹤半導體產業的「指數投資證券」(ETN)，提供投資人投資上櫃市場半導體產業的新選擇，且ETN係由發行人提供完整的指數報酬，投資人只須依公開說明書記載的年化費率負擔相關手續費，基本上非常貼近指數報酬，更能滿足指數化投資人的需求。

截至本年11月底，櫃買半導體領航報酬指數績效高達34.5%，大幅領先同期間櫃買指數績效21.91%，以及富櫃200指數績效24.48%，提供投資人追蹤上櫃半導體族群績效之最佳代表指數。

(時報資訊)