同意緩增，上周五歐美原油期貨漲逾1%；石油輸出國組織(OPEC)與產油國聯盟(OPEC+)，同意自明年1月起執行微幅增產，內容為將現行之減產規模770 萬桶/日，縮減為720萬桶/日，亦即增產50萬桶/日，這也緩解市場原先對減產計畫的不確定疑慮。

此外，由美國製藥廠輝瑞(PFE-US)及德國BioNTech(BNTX-US)，共同研發的新冠肺炎疫苗，本周即將於英國開始接種，為全球第一個施打輝瑞疫苗的國家。學者表示，若美國食品藥物管理局(FDA)，批准輝瑞疫苗的緊急使用授權(EUA)，美國部分將有望於明年3月起展開接種。其中美國原油漲幅1.4%，倫敦原油漲幅1.1%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.62美元，報每桶46.26美元；1月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.40美元；1月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.27美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.54美元，報每桶49.25美元。(商品行情網)

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