美系外資針對信驊(5269)出具最新研究報告指出，信驊11月營收意外增長，主要是來自於11月底的美國小型新客戶貢獻，第四季營收恐再度修正，惟進入2021年，信驊營收將出現回溫，2021年第一季有機會出現個位數成長，故維持加碼評等、目標價1440元。

美系外資表示，信驊11月營收為2.28億元，月增長21%，年增長2%，整體表現優於先前預期，注意到應該是在11月下旬來自於美國的小客戶新訂單，因此，預估12月營收恐會相較11月小幅下滑，但有鑑於新訂單的貢獻，將有助於信驊第四季營收達預估的低端，即相較第三季下滑15~20%，第四季雲端產業仍位於底部。

美系外資表示，根據對於供應鏈的調查顯示，信驊的新訂單主要出現在11月的最後一個月，除了新訂單外，還注意到了一些美國一級客戶的改進，最值得一提的是，信驊的營收表現有機會在2021年第一季出現個位數成長，故維持加碼評等、目標價1440元。

信驊今股價反映11月營收優於預期，股價開高走高，漲幅一度逾5.5%。

(時報資訊)