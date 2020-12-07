大陸股市7日開盤個別發展，漲跌互見。上證指數7日開盤報3,447點，升2點，漲幅0.06％；截至10點27分，報3,434點，下跌10.58點，跌幅0.31％。

深成指開盤報14,021點，跌6點，跌幅0.04％；現報14,030.42點，由跌轉為上漲3.76點，漲幅0.03％。

創業板指數開盤報2,721點，跌10點，跌幅0.36％。現報2,732.19點，上漲1.35點，漲幅0.05％。

概念股表現方面，生物製藥、醫療器械及酒店旅遊等偏弱。

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(工商 )

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