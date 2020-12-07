就在火箭「大鬍子」哈登被爆出不戴口罩上夜店，導致無法參加火箭首次團體訓練的負面報導之際，剛被巫師交易到火箭的沃爾，卻跟《紐約時報》資深記者史坦透露，他跟哈登已經有過一次愉快交流，哈登也願意跟他在新球季並肩作戰。

「早在火箭與巫師完成交易之前，我跟哈登就有聯繫，而且我們兩人都願意跟對方並肩作戰，」沃爾接受《紐約時報》記者史坦訪問時表示，「我毫無疑問地相信，哈登新球季會繼續留在火箭打球，因為他明確告訴我，他想留在休士頓。」

只是沃爾的這套說法，跟先前謠言完全相反，因為哈登被爆出跟火箭高層提出交易申請，且希望自己可以被交易到籃網，去跟杜蘭特、厄文兩大球星攜手合作，卻因火箭要價過高，造成這筆交易最後無疾而終，哈登才會跑去夜店狂歡發洩。

畢竟沃爾這次轉戰火箭，除了想要證明自己就算因為腳跟阿基里斯腱重傷，已經兩年多沒在場上打球的身手仍在，更可以跟自己的肯塔基大學隊友兼好友考辛斯並肩作戰，沃爾當然很想討好哈登，問題是哈登就算留下了，他會認真打嗎？

(中時 )