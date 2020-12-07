參加蔡英文假學歷抗爭涉統戰 婦女聯合會理事長何建華被訴

中華婦女聯合會理事長何建華，涉嫌受大陸統戰組織大陸全國台灣同學會指示在台發展組織，不但為受指示在蔡英文假學歷事件進行抗爭，並舉報某副教授為「台獨分子」、「台獨分子」高雄市議員黃捷母親在陸賣茶葉，收受40萬元酬勞，並指示媒體人包克明撰寫年度統戰工作計畫。台北地檢署今依違反國家安全法起訴何、包2人，並具體求處重刑。

何建華因去年擔任統促黨不分區立委候選人，涉嫌招待大批陸配及選民赴大陸廈門旅遊綁樁，北檢搜索查扣何女的手機及現金40萬多元，何被依違反選罷法起訴，但一審獲判無罪，檢方除上訴外，台北市調查處中正組組長劉錦勳自何女手機發現大陸長沙台商會長林懷為國民黨及韓國瑜賄選，亦查獲何女為大陸統戰組織在台從事統戰工作。

檢調發現，何女自2017年、2018年間，受叛逃大陸的學者林毅夫之妻陳雲英成立的大陸全國台灣同學會指示在台發展組織，該會副會長黃信瑜指示何聯絡「拔蔡總部」，參加蔡英文「假博士」學歷事件在立法院的陳抗活動，事後收受黃女3萬元人民幣匯款。

黃女並要求何將「拔蔡總部」對蔡英文假博士學歷的新聞稿，提供給媒體人彭文正、教授賀德芬等人，企圖影響總統大選選情。

之後何女還向大陸舉辦某副教授為台獨人士，並蒐報台獨人士、議員黃捷母親在大陸賣茶葉。檢調懷疑，何女共收受陸方40萬多元台幣。另何女找來媒體人包克明協助撰寫每年在台統戰報告、工作計畫，每月給付包約2萬元。

檢調調查時，何表示40萬元是她賣中古衣服的所得，不是收受陸方好處，並稱統戰報告是包寫的，但包則稱他只是幫忙潤稿而己。

包克明得知被起訴後，表示他被檢調網羅罪名，用司法霸凌人民。他忠誠並誓死捍衛中華民國。他只是受僱處理文案，和國安扯上什麼關係，大家評評理，為羅織何，硬扯他下水，是國家公訴人應該有的立場嗎？真令人髮指。

(中時 )