人民幣中間價6.5362元 創近兩年半新高 10:582020/12/07 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價7日報6.5362元，較上周五（4日）報價高145個基點，漲幅0.22％，創近兩年半新高。 截至10點40分，人民幣兌美元在岸價報6.5372元，較上日收盤價6.5302元下跌70個基點，跌幅0.11％。離岸價報6.5225元，下跌52個基點，跌幅0.08％。 賤賣資產被官方盯上 沃森緊急停賣 股價仍難止血 智邦11月營收近50億創同期新高 連兩年營收攻500億有望 (工商 ) #基點 #創近兩 #半新高 #跌幅 #人民幣中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利多匯集 營造廠迎十年來黃金期 04:092020/12/07 證券．權證 電子集團股作帳行情發威 台股指數再創新高 12:432020/12/07 財經 台股 看見護國山群 外資放假前用力買 04:092020/12/07 財經要聞 《集中市場》權王、大盤忙寫新記錄 外資三心二意又轉空 15:222020/12/07 財經 航空運價回落 疫苗運輸成焦點 04:092020/12/07 產業．科技 錢潮回流、螞蟻搬象 12檔大型權值股動起來 04:092020/12/07 財經要聞 台股再創高 記憶體續攻、面板股開高走低 10:582020/12/07 財經 《光電股》美系外資續挺大立光 目標價4250元 11:242020/12/07 財經 財經熱門新聞 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 央行重手打炒房 楊金龍：祭出4大手段限制貸款成數 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 國巨行銷團隊改組 陳泰銘長女上位 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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