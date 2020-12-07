人民幣兌美元中間價7日報6.5362元，較上周五（4日）報價高145個基點，漲幅0.22％，創近兩年半新高。

截至10點40分，人民幣兌美元在岸價報6.5372元，較上日收盤價6.5302元下跌70個基點，跌幅0.11％。離岸價報6.5225元，下跌52個基點，跌幅0.08％。

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(工商 )

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