全球第二大傳動系統元件廠上銀科技，近年積極布局醫療用機器人市場，今年以獲得醫療認證的微創手術用內視鏡扶持機器手臂，參加剛落幕的台灣醫療科技展。上銀內視鏡扶持機器手臂是協助醫生開刀，開刀自行負擔1～3萬元，是使用達文西機器人開刀病人自行負擔20～30萬元的1/10，獲馬偕醫院高層關注，還有多家醫院詢問且表達希望未來能進一步合作。

上銀近年經營從滾珠螺桿、線性滑軌等傳動系統元件，延伸至工業用及醫療用機器人，次系統及系統件。上銀先後開發出下肢及上肢復健機器人、內視鏡扶持機器手臂等醫療機器人進軍國內外醫療市場，並與彰化秀傳醫院、台中中國醫藥大學附院醫院、中山醫藥大學附設醫院產學合作。

上銀與中山醫大附設醫院11月27日剛宣布，雙方合作打造全台第1個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」，中山附醫一般外科暨達文西微創手術中心主任彭正明醫師表示，達文西機器人是目前最先進的機械微創手術系統，造價昂貴，並非每間醫院與科別都有能力導入。上銀成功開發出內視鏡扶持機器人，也有望降低醫療體系導入機械微創手術系統的門檻，讓更多醫院與科別在微創手術中推動機器人手術普及化，一般使用達文西機器人開刀的病人，需再自行負擔20～30萬元，使用「HIWIN內視鏡扶持機器手臂」開刀，僅需自行負擔1～3萬元，能夠降低至少1/10的手術醫療費用，目前已執行在胃腫瘤手術、肝腫瘤手術、膽囊手術、甲狀腺手術及乳房手術等範疇。

在馬偕醫院出生的上銀董事長卓文恒，在這次台灣醫療科技展親自接待馬偕醫院董事長胡志彊等人，介紹上銀自主研發並取得醫療認證的微創手術機器人。

卓永恒指出，上銀內視鏡扶持機器手臂主要運用於一般外科、婦產科、胸腔外科等，相對輕便的單臂機器手臂，搭配單孔技術、3D影像系統，透過上銀專精的定位控制，在手術過程中穩定扶持內視鏡，確保全程視野清晰，並精準定位切入孔，實現傷口小、恢復更快的微創手術。

卓文恒指出，腹腔鏡手術以往都需要由一名醫師負責扶持鏡頭伸入腹腔，協助主刀醫師進行手術，手術時間一久，手部疲勞，容易造成鏡頭顫抖搖晃，會造成執刀醫師在目視時感到暈眩，進而可能影響手術精確性。現在由機器人負責扶持內視鏡，不僅可以使手術過程視野更加穩定，同時也能讓醫師更專注於病患及手術進行。

卓文恒表示，上銀投入研發機器手臂關鍵零組件之一的減速機多年終有成，目前已成功掌握包括控制器、馬達與減速機等三大核心技術，打破過去技術受日廠寡佔的限制。藉由上銀本身在關鍵零組件的專長與機電整合下，透過不斷與臨床醫師討論，順利研發出的內視鏡機器人。而這支內視鏡扶持機器手臂，不僅是上銀十年磨一劍在醫療領域的生力軍，也是第一個100％由台灣自行研發與取得醫療認證，正式於臨床應用之手術機器人。

(工商 )