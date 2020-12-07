柯文哲到中捷了解電聯車故障原因 葉昭甫：北捷局會負責到底

台中市政府交通局長葉昭甫今天指出，柯市長昨天指示北捷局會負責到底外，並要求川崎重工就事件要盡速提出報告原因及改善方式。（陳世宗攝）

台北市長柯文哲昨天親赴台中捷運機廠了解故障調查情形，要求確實找出故障原因以確保營運安全。台中市政府交通局長葉昭甫今天指出，柯市長昨天指示北捷局會負責到底外，並要求川崎重工就事件要盡速提出報告原因及改善方式。

台北市長柯文哲昨天傍晚親赴台中捷運北屯機廠現場，聽取簡報了解電聯車聯結器故障調查情形，並檢視台中捷運電聯車故障件。柯文哲說，北市府捷運工程局一定會督促廠商(川崎重工)確實找出故障事故原因及改善對策，負起完全責任。

北捷局指出，柯文哲指示對於廠商的調查報告結果，應會同臺中市政府交通局及台中捷運公司等共同審查釐清故障原因後，再對大眾充分說明。至於通車時間，亦需待調查報告結果確認且解決後，再由臺中市政府決定通車時間，一切均以安全為唯一前提，沒有預設時間表。

葉昭甫強調，目前就軸心斷裂等，柯市長要求北捷局及川崎重工提出報告，安全無虞才會通車？後續契約面如廠商責任問題，市政府及捷運公司就契約面來探討求償；就台中捷運的設計材料部分、製造及安裝部分，不管川崎重工或美國提供材料廠商等，將會提出責任釐請。

(中時 )