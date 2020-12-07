台中建商致力推動美好生活，維繫鄰里間的友善關係，富宇（4907）集團邀請旅行作家曹馥年，舉辦「那些不美好的旅行」分享會，在難以出國的時期，回憶旅途中看似負面，卻往往是印象最深刻的回憶，發現旅行的意義原來不在於走得多遠，而是為了「回家」。

「那些不美好的旅行」經歷，最初來自曹馥年2014年展開的361天、7大洲的環球旅行，一個人獨自揹著背包上路，雖早有準備，卻陸續遭遇地震、火災、隨身包被偷、搶劫與生病等意外，經過時間沉澱後，發覺這些一開始覺得火大懊惱的故事，反而是後來旅行途中最津津樂道的記憶，也正因這些歷程，看見人性美好的一面，也發現「家」才是生命旅途中最大的支撐。

富宇建設協理周燕槿表示，「旅行，其實就是為了回家」，富宇希望每一個家，都是能讓人安心生活、承載幸福的地方，也許旅途中計畫趕不上變化，但沿路所見往往都是滋養生活的養分，讓我們在回來以後，能夠更珍惜生命中擁有的一切。

這場笑稱「悲慘遭遇大集合」的分享會中，除了旅程當中遇到的故事，曹馥年也分享背包打包和收納技巧、登山穿搭、必備小物、常見的偷搶招數，還有來自埃及、印度等各種令人大開眼界的騙術與破解方式。

曹馥年強調，旅行的原因最常來自失戀或是倦怠，即使現在沒辦法出國，但要記得的是，「旅行不會讓這些事情消失，回來之後還是要面對！」旅行會帶來壓力釋放的原因是，旅行當下只要想著如何生存，但生活往往比生存困難，「旅行比較像是心境上的轉換，讓你有更大的空間去思考要如何面對」。

(工商 )