亞洲唯一專注於記憶體測試與修復廠芯測（6786）公布11月營收為新台幣378.6萬元，1～11月累計營收新台幣3295.0萬元，相較去年成長335.10％，續創新高。芯測營收持續成長之動能來自於生態圈的正向循環，透過與記憶體IP供應商M31（6643）、NVM IP供應商億而得（6423）等擴大合作，結合在各自領域的耕耘成果，將服務面向拓深、拓廣、拓寬，打造SoC完整解決方案。

芯測持續深耕異業結盟合作案做出產品差異化，提供客戶更高附加價值並建立市場競爭門檻，因而近期亦與IC設計公司矽創（8016）簽約，成功擴大業務版圖。

M31及億而得都屬於芯測生態圈中的記憶體IP領導供應商，與芯測同屬半導體產業鏈上游。在合作初期，就因為彼此長期在記憶體領域的耕耘快速建立默契。以M31來說，即是共同打造更自動化的HPC（高效能運算）相關的系統晶片內的記憶體測試與修復電路效率。

而芯測也在億而得部分加入了對NVM IP的支持；所謂的NVM（非揮發性記憶體）則是包含了OTP（一次性編程，類似遊戲機卡匣，寫入即鎖死）/MTP（多次編程，類似電腦中硬碟，可多次寫入），透過芯測的解決方案可大幅縮短原先費時的測試與修復電路的設計，並且降低測試成本。此次合作案的成功，奠定彼此信任的基礎，也看到了SoC完整解決方案的商機所在，後續將進行其他深度合作案的討論。

此外，芯測在前期佈局的生態圈也開始發酵，成功獲得矽創電子的肯定並簽訂合約。矽創電子提供客戶全系列液晶顯示器驅動晶片解決方案，過往由於驅動晶片記憶體用量較低，因而工程師習慣透過In-house手動設計電路解決記憶體測試的問題，然而隨著晶片設計日漸複雜，製程往先進技術節點邁進，記憶體測試電路之角色日漸吃重也更加耗時耗力，為提升內部資源之有效運用，矽創決定導入記憶體測試EDA工具取代In-house解決方案。而經過審慎評估後，芯測以簡易的使用流程，及產品功能與設計上的優異性，脫穎而出贏得矽創的信賴並簽訂工具授權合約。芯測將持續藉由授權及客製化服務，提供客戶更完整之解決方案。

芯測11月營收略減原因在於EDA工具關乎到客戶年度預算編制以及需求，因此略有遞延；但相關訂單可望在12月陸續簽回，整體營收仍持續成長態勢。法人也表示，因為IP與EDA工具市場的獨特性，所以前景持續看好；建議以公司營運是否逐季成長為觀察重點較為適當。由於芯測的客製化優勢與客戶黏著性高，約滿之後幾乎持續續約，客戶數量不斷增加，預估芯測營收有機會持續向上，未來成長動能可期。

(工商 )