英飛凌推出1200 V電平轉換三相SOI EiceDRIVER 具備優異強固性

英飛凌科技（Infineon）進一步擴展其電平轉換EiceDRIVER產品系列，推出1200 V三相閘極驅動器產品，其採用公司獨特的絕緣層上矽（SOI）技術，提供優異的瞬態負壓VS抗擾性、極佳的閂鎖效應防護、快速過電流保護，以及真正的整合式靴帶式二極體。綜合上述功能，能有助於降低BOM，為工業馬達及嵌入式變頻器應用實現更精簡的尺寸及更強固的設計。

新款電平轉換閘極驅動器6ED2230提供350 mA/650 mA的源極和汲極驅動功能，整合停滯時間，可避免擊穿。整合式過電流保護比較器具有+/-5％的參照閾值準確性，可提供快速、可重複且穩定可靠的切換保護。整合式靴帶式二極體提供超快速的逆向回復功能，可達到極低的40歐姆典型電阻。

具重複性700 ns寬度脈衝的-100V負VS瞬態電壓抗擾性，支援優異的強固性與可靠的運作。低側和高側電壓供應各自具備獨立的欠壓鎖定（UVLO），可確保運作安全。獨特的DSO-24封裝將低電壓和高電壓分別放在封裝的相對側，可進一步增加電氣間隙及沿面距離。

EiceDRIVER 6ED2230即日起接受訂購特殊尺寸的DSO-24 300 mil封裝版本，符合業界標準的DSO-28封裝尺寸。此封裝針腳數較少，可達到符合人體模式（HBM）標準的優異2 kV ESD額定值。

(工商 )