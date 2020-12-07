高嘉瑜剪髮逆齡 被拱直播整理房間：很多不能曝光的隱私

高嘉瑜新髮型現身立院。（趙雙傑攝）

民進黨立委高嘉瑜因房產事件深陷爭議，隨後又PO出房間衣物堆成山、枕頭泛黃的照片，更自爆已經1年沒剪頭髮，引發各界討論。高嘉瑜昨（7）日突曬出短髮及肩的照片，一改過去公主頭的造型，讓網友驚艷不已。今日她表示，希望整理一下，換個髮型也換個心情。

高嘉瑜今在立法院受訪時表示，頭髮很長很毛躁，希望整理一下，換個心情換個髮型，也說大家對她的公主頭好像很有意見，所以只要拿下公主頭，不管好壞都會獲得稱讚。

至於房間，高嘉瑜在思考要怎麼整理，著手開始規劃。不少網友提供很多點子，像是邊整理房間、邊開直播，不僅可以聊天也能分享衣服，還可以拍賣。高嘉瑜笑說，大家都很有創意，但整理過程中可能會有很多不能曝光的隱私。

高嘉瑜難得放下公主頭，在臉書寫下「先整理頭髮，再整理房間」。網友看了照片後驚呼連連，「好感動，怎麼可以正成這樣又愛乾淨」「太可愛了啦！」「剪短有點像高圓圓」「放髮比綁起來好看」，看起來年輕許多。另有人笑說，「枕頭要先洗，那個比頭髮還難乾」「頭髮是比較好整理沒錯」。

先前高嘉瑜為澄清炒房爭議，PO出租屋處的房間照片，因有「囤物癖」東西很多，不僅衣物堆成山，連枕頭也嚴重泛黃，畫面讓人無法直視，甚至自爆1年沒剪頭髮。不過她強調，在房間內沒看過蟑螂，只看過壁虎，也分享枕頭的故事，稱枕頭是10年前從基隆帶到台北，在當時是品質最好的枕頭。

民進黨立委高嘉瑜的閨房衣服堆積如山。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

(中時新聞網)