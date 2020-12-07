彰化縣芳苑鄉新生村傳出將有大型養雞場將進駐，引發居民不滿，上月集結養雞場門口抗議，也遞交聯署書給縣府，但遲遲得不到滿意答覆，新生村長村長吳克修今表示，10日將動員5台遊覽車，200村民，到縣府抗議，堅決捍衛居民的生活品質。

吳克修表示，當天將有新生村、新寶村、漢寶村三個村的村民，齊聚彰化縣政府前面抗議，因為經過多次反映，縣府長官好像都聽不到民眾聲音，居民憤慨受不了，真的逼不得已才選擇走上街頭，希望縣府可以真正傾聽民眾的聲音。

當地村民表示，政府要開放養雞場，應考量當地居民生活，新生村已被養雞場包圍，還要再開放？政府若要增加產量或雞蛋品質，應輔導現有養雞場進行產業升級，改善設備，這樣不僅增加產能，還能改善空氣品質。

「錢放家裡，味道放這裡」吳克修說，小小新生村周遭已經擠了超過30家養雞場，現在這樣味道已經騷臭不堪，加上病蚊蟲等問題，再也容不下1家養雞場，這兩年已經阻擋過三家雞場新建，這次預計蓋的大型養雞場這塊地，之前已經被他們擋下一次，這次易主又要蓋，這次若沒有成功擋下，擔心以後就擋不下來。

「逼不得以，並非擋人財路」吳克修強調，芳苑地處偏鄉，土地便宜，吸引許多養雞場進駐，但村民真的受不了，他們也是為了環境與氣味，芳苑已經算是偏鄉地區，資源發展都比其他鄉鎮矮一截，現在連村民想呼吸新鮮乾淨空氣的權利都沒有，真心希望政府能幫幫忙，不要再讓養雞場進駐。

(中時 )