美(吉吉)-KY(8466)外銷代工、自有品牌雙業務客戶拉貨需求提升，11月合併營收達新台幣2.44億元，月增10.54％、年減14.1%，前11月合併營收為26.34億元，年減少16.63％。美(吉吉)說，短期受到全球貨櫃航運供需失衡、缺櫃等現象，使得集團產銷有落差情況，以目前雙業務訂單保持良好需求，整體營收表現有望隨著加速出貨排程，創造整體營運良好動能。

美(吉吉)表示，11月營收月成長，受惠外銷代工、自有品牌雙業務客戶拉貨需求提升，其中，旗下美(吉吉)、普隆兩大自有品牌經銷商因10月適逢十一長假出貨天數少而加大拉貨力道，帶動大陸地區業務拓展穩步回升，再加上美(吉吉)亦持續拓展SPC石塑地磚產品銷售，帶動整體生產稼動率已達旺季水準。

美(吉吉)進一步表示，集團仍持續積極加大外銷代工、自有品牌兩大業務接單表現，觀察疫情期間台商資金回流和低利率環境，帶動台灣房市交易熱絡，以及大陸政府持續刺激內需經濟、加大基礎建設力道，有利於深化旗下自有品牌於大陸、部分台灣地區銷售表現，並強化大陸共8個經銷據點於當地及鄰近地區業務經營，進一步帶動自有品牌銷售表現回升，同時美(吉吉)亦趁勢推出LVT、SPC石塑地磚新系列產品上市，皆係帶動目前外銷代工、自有品牌雙業務主要客戶與經銷商下單需求已緩步回升過往水準，堆疊集團未來營運新一波銷售表現。

(時報資訊)