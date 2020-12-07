金寶(2312)日前法說會，新任總經理陳威昌釋出金仁寶集團在5G、6G布局，由於衛星、毫米波都將是未來趨勢，金寶均已小量出貨，明年下半年將進一步放量，同時金寶取得特斯拉創辦人馬斯克旗下SpaceX相關訂單。法說會後，今早金寶盤中股價觸及漲停13元。

總經理陳威昌今年5月走馬上任，以其在仁寶20多年工作資歷，使金寶與仁寶將來在業務與生產可望全面合作，除重新調度中國廠區產能配置，2021年在消費電子、網通、印表機客戶都有新品訂單加入，預估2021年每一季都將有兩位數百分比年成長。陳威昌指出，目前金寶網通儲存設備營收占比高達6成。

網通今年訂單回流，金寶也拿下前三大美系客戶訂單，金寶毫米波將與台灣業者合作，不只開發模組，看好歐美市場商機，將可搭配衛星通訊產品，小基站、光纖接取器等裝置，合作服務國外電信業者，預計2021年上半可以開始出貨。SpaceX訂單也緩步加溫，金寶負責做衛星訊號地面接收盒與衛星端發射端內部主機板代工廠之一，金寶預估2021年下半年將挹注營收。

(時報資訊)