萬華地方年度盛事的青山宮「靈安尊王千秋聯合遶境大典」是台北重要的文化祭典，今年適逢青山宮建宮165年，廟方舉辦盛大活動，各方政要也都共襄盛舉，但因鞭炮聲到凌晨還沒完沒了，更留下滿地的垃圾山，引爆居民怒火，大批在地網友更灌爆無黨籍立委林昶佐臉書，怒轟都沒作為，「後悔投給你」！

許多住在萬華地區的網友今灌爆林昶佐臉書，「每年青山宮繞境都是萬華的盛事，身為居民，我們都已經習慣一些小小的不便，來協助整體活動的進行。只是今年連續幾天，晚上12點以後還在放煙火鞭炮，嚴重影響到睡眠作息，請問林委員主推的青山祭活動，是否能夠關注到其他居民的生活？萬華的熱鬧，不應該是建立在多數居民的睡眠上」、「住在貴陽街康定路口搖滾區的居民！每年這個時候都已經要定期逃出萬華去避難！而且是越來越誇張！真的是炸到會讓人精神崩潰！！！（抱頭）請體諒隔天要上班的人啊啊」！

還有新北網友表示，「半夜放炮，連在新北市的人民都可以感受到那種吵雜，真無法想像當地居民的痛苦，讓周遭的人民無法休息，是神明的本意？還是你們的自私」。

更有網友表示，「萬華大半夜外面還在電音還放煙火，讓我知道之前選舉我投錯人了」、「請問您睡得好嗎，萬華這邊直到6點多才停止鞭炮煙火，有沒有這麼誇張，當這邊都沒人住？已經整晚被鞭炮聲折磨得精神耗弱，等下還要上班，請問委員有想要處理嗎，我們小老百姓就沒人權沒？真後悔當初投票給你」！

而辦青山祭所衍生的垃圾滿地問題，也讓網友大抓狂表示，「立委~您知道早上點艋舺大道垃圾都沒清完嗎，不反對辦活動，可是一早看到艋舺大道到龍山寺都是垃圾，星巴克一早六點多還有沒有吃完的便當盒，我的天啊！辦完活動的後續清理很重要啊！不知現在好多了沒」。

(中時新聞網)