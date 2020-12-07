馬公市公所停車棚內3輛公務貨車及1輛機車莫名火災

澎湖7日凌晨發生無名火，馬公市公所所屬停車棚內3輛公務貨車及1輛機車幾乎付之一炬，澎湖縣消防局獲報趕往搶救，所幸及時撲滅火勢也無人傷亡，火調釐清肇事原因。
消防局指出，7日凌晨5時11分接獲民眾電話報案，位於馬公市中華路與六合路口的停車棚莫名起火燃燒。
馬公、澎南消防分隊出動消防車4車9人趕往搶救，確認是馬公市公所所屬的停車棚火災，鐵皮搭建的停車棚內停放3輛公務貨車及1輛機車慘遭祝融。
現場初步研判，起火點疑似停放中間位置的修剪行道樹吊臂車，車牌已嚴重燒毀無法辨識，火勢瞬間竄燒波及旁邊兩側的2輛資源回收車（605-VL、ZU-5127）及1輛機車，資源回收車底盤幾乎全毀，就連停車棚鐵皮屋頂也火燒崩塌。
火勢持續約半小時即順利撲滅，現場也確認無人員受困受傷；消防局表示，馬公市清潔隊停車棚位於偏僻地點，平日鮮少人員出入，寒夜凌晨莫名起火，全案仍待消防局火調科現場蒐證，深入調查釐清肇事原因。
(中時 )
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