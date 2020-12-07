行政院長蘇貞昌上午8點多視察台鐵在瑞芳–猴硐間因豪雨邊坡滑動的搶修工程，並慰勞現場工程人員；蘇揆說，通車愈快愈好，但安全第一，蘇揆並稱讚這次預警的台鐵陳振芳司機員是「防災英雄」。

台鐵瑞芳-猴硐間因連日豪雨發生邊坡滑動，東西正線路線不通，應變小組自4日起搶修，預估13日東正線雙向恢復通車。

行政院秘書長李孟諺表示，這幾天天氣寒冷、氣候不佳，土石又鬆軟，在分3班日夜趕工下，蘇揆特別提醒現場工程人員注意自己的安全，為了通車的搶修固然重要，但凡事以保護工程人員的安危為優先考量。

蘇揆也就本次事件預警的台鐵陳振芳司機員為例說，陳振芳開火車已經26年了，並沒有對自己的工作鬆懈，反而能發揮自己的經驗，見微知著，阻止了一場大災難發生，是一位防災英雄，政府要高度肯定和獎勵。而台鐵的24小時監測系統也發揮作用，才能在這次即時疏散旅客。蘇院長藉此勉勵所有公務人員，每個人在自己的工作崗位上，都有可能成為國家社會緊急危難時最關鍵的防災英雄。

蘇揆最後請交通部林佳龍部長，就現在已盤點好的待改善路段，儘快進行補強，經費上不用擔心，政府一定全力支持。

(中時 )