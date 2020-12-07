秋鬥遊行聚集大量反對萊豬進口的民意。（路透資料照）

美國總統拜登日前接受《紐約時報》專訪時指出，未來在對美國的勞工與教育進行重大投資之前，將不會與其他國家簽署任何新的貿易協定；但我國明年要開放美國萊豬，為的就是爭取與美國談判、簽署貿易協定的機會，拜登這席話令人懷疑蔡政府進口萊豬不是白搭？對此，「最強菜農」林佳新也批評「被白嫖了」。

雲林菜農林佳新今(7)日就在臉書上直言，台灣政府拒絕與民眾溝通，執意開放美國萊豬，就是為了要換得一紙貿易協定，如今拜登上台，一句話就打破了蔡政府的美夢，許多人跑來詢問他的看法，但他認為這件事沒甚麼好評論的，開放美豬這件事情本來就「沒有互惠、沒有對等」，完全就只是台灣政府「片面、主動」開放萊豬與30月齡以上的美牛進口。

22日凱道聚集超過5萬人參加秋鬥大遊行，其中「反毒豬」為遊行主要訴求之一。（資料照，李柏澔攝）

如今東西準備要進口了，但期望中的貿易協定不僅連個影子都沒看到，還被人家的總統一口打槍，林佳新直言：我們等於被「白嫖」了。這個說法很粗俗，但事實就是如此，他痛批民進黨想被白嫖就算了，但人民可不想！

林佳新指出，民進黨現在還有個機會，因為蔡政府為了迴避民意的監督，刻意使用「行政命令」這個做法來進行開放，但正因為該命令不是立院決議，行政院說收回就能夠收回，所以現在蔡政府還有機會收回這項成命，若民進黨最後仍堅持開放進口，那麼林佳新絕對會送農委會主委陳吉仲一塊「喪權辱國」的匾額！

(中時新聞網)