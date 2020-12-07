54歲香港女星溫碧霞身材火辣，形象美艷亮麗，保養得宜的她讓人猜不透年齡，是演藝圈著名的美魔女，還有「最美妲己」的封號，她時不時會在微博上分享辣照，讓粉絲一飽眼福，日前她上節目《蒙面唱將猜猜猜》，以一襲薄紗禮服登場，凍齡的模樣又再度引起討論。

溫碧霞以白色薄紗禮服現身舞台，一頭烏黑長髮綁成公主頭，當面具拿下，只見溫碧霞的美貌依舊，肌膚白嫩得像少女，散發出仙氣，現場所有來賓都被她的氣質驚豔，忍不住發出讚嘆聲。

主持人提問時，溫碧霞也提到，第一次站上這種舞台她很開心，「我覺得特別好玩，而且要蒙著面去唱歌特別有味道」，她坦言因為戴著面具一切都很朦朧，所以更能跟著音樂投入其中，「唱歌和演戲都是一樣表達內心的感情，所以我會更努力拍更多好戲給喜歡我的粉絲看」。

溫碧霞遭酸顏值崩壞。(圖/翻攝自新浪新聞)

不只主持人稱讚溫碧霞本人是凍齡女神，更有來賓大讚在她的聲音裡聽見了許多情懷，然而網路上卻正負評兩極，有人認為溫碧霞保養有方，無論是身材還是顏值都令人驚嘆，但也有網友嗆溫碧霞老了是事實，法令紋十分明顯，「老太太還是去跳廣場舞吧！」

(中時新聞網)