康寧大學台南校區擺爛？ 1專案副教授竟身兼5系主任

康寧大學台南校區健康照護管理學系專案副教授兼主任的蘇志汾身兼7職。（摘自蘇志汾臉書／洪榮志台南傳真）

康寧大學台南校區因遲未繳納向台糖租用的土地權利金及租金，後續無法招生，被教育部依私校法決議從109學年度起停止招生後，被檢舉因急於退場，竟讓專案副教授蘇志汾身兼5個系所主任，以及副教務長等2個行政主管職，從休閒、餐飲、保健、美容到時尚什麼都教，形同擺爛，嚴重影響學生的受教權益。不過，校方回應說，因部分系所已經沒有學生，才會讓1人兼任5系主任，這是學校行政自主裁量權，一切符合規定。

全國私校工會理事長尤榮輝更認為，數月前接到學校老師及學生投訴，並於9月向教育部反映。1名教師就算有3頭6臂，也不能身兼7個主管職，不可能跨那麼多專業；在少子化影響下，不少私校都讓一師身兼多個學術主管，主要是為了節省經費，如此做法不僅讓學生受教權受損，也違反教育部教學品保政策；更何況，蘇志汾是約聘的專案教師，卻兼任校教評委員及院教評委員，等於可決定編制內正式教師的聘任權，這是很離譜的現象，教育部應積極處理。

據查，原是康寧大學台南校區健康照護管理學系專案副教授兼主任的蘇志汾，本身已兼任副教務長與創新管理學院副院長，今年7月校方發布109學年度一級主管人事命令時，再被指派另兼休閒管理學系、餐飲管理學系、時尚造型設計學系、保健美容學系等4系主任，一人身兼7職。

檢舉人質疑，蘇志汾身兼7個主管職務，本身還得上課，勢必會心力交瘁，如何能夠好好教學？學生的受教權利是否受到影響？對原已岌岌可危校務會不會有不利發展？教育部應該好好監督，以免再讓學生受教權受損。

校方表示，休閒、餐飲系均因原任系主任及老師均已優離、優退，部分系所則已經沒有學生，才會由蘇志汾一人身兼多系主任，但只領1份主管加給，這屬於學校的行政自主裁量權；同時，蘇兼任的只是行政工作，課程與師資仍正常開課，不會影響學生的受教權益，也不會影響系務發展，基本上仍符合規定。

校方強調，康寧大學台南校區停招後，現有學生127人，明年6月後只剩2個系、7名學生，後年僅剩進修學士班2名學生，屆時如果沒有人接手的話，土地就得歸還台糖。蘇志汾則透過校方指出，不願對投訴內容回應。

(中時 )