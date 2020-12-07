全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，各州忙著實施封鎖措施之際，加州今天新增3萬多例打破紀錄，白宮疫情小組專家也公開譴責美國在遏止疫情方面缺乏國家領導能力。

路透社報導，加州今天通報新增3萬75起病例，遠遠超過12月4日新增2萬1986起的前次紀錄，新增住院患者人數也創下新高。新澤西州、北卡羅來納州、維吉尼亞州和西維吉尼亞州也宣布單日新增病例突破紀錄。

隨著全國人口最多的加州病例數飆升，當局已下令在南加州（Southern California）及聖約金谷地（San Joaquin Valley）地區實施嚴苛的新限制措施，今天晚間11時59分起生效。酒吧、美容院和理髮店勒令關閉，餐廳僅能提供外帶或外送服務。

舊金山灣區（San Francisco Bay Area）也將依據另一套命令，從今晚10時起進入封鎖狀態。

不過，當局的限制措施激怒了已忍受8個月疫情之苦的部分加州人，包括執法人員。洛杉磯郡、橘郡（Orange County）和河濱郡（Riverside County）警長已表明不會配合執行這些防疫措施。

河濱郡警長畢昂可（Chad Bianco）在警察局網站張貼影片表示，他的辦公室「將不會被脅迫、霸凌或利用」作為對付郡民的力量，來執行州長紐松（Gavin Newsom）的命令。

橘郡警長巴恩斯（Don Barnes）也在書面聲明中表示：「橘郡警長的下屬不會對配戴口罩、社交聚會或禁足令相關報案電話加以派員或回應。」

白宮冠狀病毒工作小組協調員柏克斯（Deborah Birx）今天表示，美國民眾要到明年春天才能廣泛接種疫苗，但川普政府這幾個月仍在傳達混亂訊息，混淆部分美國民眾對口罩、維持社交距離和超級傳播者活動的認知，讓她感到十分受挫。

柏克斯在國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）上表示：「此刻，在陽光地帶（Sun Belt）各地，病例數等同夏季時期的各州州長和市長，並未和夏季一樣採取相同政策及減災措施，而他們明知這改變了整個南方疫情的發展進程。」陽光地帶指的是美國南部和西南部地區。

她說：「所以這令人感到挫折，因為不僅我們知道什麼方法有效，州長、市長在春季和夏季也採用這些方法來阻止疫情潮。」

全美各地新增病例、病故人數和住院人數紛紛創下新高，然而上個月美國50州裡僅約半數實施新限制措施。14州不強制配戴口罩。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球疫情最嚴峻的美國近幾週來疫情大復活，光是昨天就新增近23萬人染疫，2527人病故原因與COVID-19有關。

美國連續兩週每日病故人數都在2000人以上，相當於美國今年春天第一波疫情高峰時期程度。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1091207

(中央社)