看來「小皇帝」詹姆斯與前隊友厄文之間關係真是撲朔迷離！隨著厄文再次取消IG關注詹皇，這次詹皇決定悄悄進行反擊，也在最近突然取消了厄文的IG關注，證明兩人關係再次生變，畢竟厄文最近確實發表太多狂言，就連詹皇也被掃到颱風尾。

曾跟詹姆斯在2016年攜手幫助騎士拿下隊史首冠的厄文，2017年率先取消針對詹皇的IG關注，但當時詹皇並未取消關注厄文，直到去年厄文待在塞爾提克相當不愉快，公開坦承自己不成熟，還要跟詹皇學習，同時恢復IG關注詹皇。

就在外界以為詹姆斯跟厄文重修舊好之際，厄文最近接連發表爭議言論，除了嗆聲籃網無需總教練，更放話自己比詹皇更適合投最後一擊，接著又缺席新球季新聞發布會，只發表聲明強調自己在新球季會用行動證明，不打算接受任何訪問。

厄文也在最近突然再次取消針對詹姆斯的IG關注，這次詹皇看起來也不想繼續容忍這名不懂事的前隊友，隨即悄悄首次取消針對厄文的IG關注，似乎代表兩人關係再次陷入冰點，接下來就等新球季開打，兩人在場上對決之際，將有怎樣互動了。

(中時 )