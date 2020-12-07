開設販賣日韓即期食品公司的王姓男子，4年前受託照顧女員工的5歲女兒，他不時毆打女童成傷、命她裸睡、搬運重物、下跪、磕頭外，更有令她學習狗趴姿態，命喝下尿液並用持刷子猛力搓洗下體，最高法院斥責他犯行重大，依妨害幼童發育等罪判刑16年定讞。

30歲的王男僱用一名單親母親，他接受她的委託照料女童，但他卻命令女童裸睡及搬運重物，還命女童張嘴並解尿於口中，要她磕頭100次等，王男還將女童剃光頭髮、用刷子猛力搓洗下體等各式匪夷所思、極不人道之凌虐行為。

桃園地方法院將王男判刑12年，台灣高等法院斥責王男視女童人格及身體健全發展於無物，更係以「導正行為」為藉口，將年幼毫無反抗能力之女童 ，作為自己恣意發洩權力宰制慾望之禁臠，嚴重危害她身心健康及正常發育。

法官痛批王男的犯罪動機、目的毫無足憫，專事欺負弱小之手段至為惡劣，犯罪結果及對女童所生危害、影響亦甚嚴重，絕不能輕縱，將王男重判16年，王男提上訴遭最高法院駁回確定。

(中時 )