艋舺青山宮遶境活動是台北市萬華地區的年度文化盛事，但因現場高分貝、鞭炮聲響徹雲霄，令不少居民相當困擾。無黨籍立委林昶佐同時也是「閃靈樂團」主唱，5日他赴現場演出嗨爆全場，但卻引來大批網友的不滿。對此，宅神朱學恆也在臉書指出「不知道下一屆會怎樣（林昶佐），我的萬華朋友每天都在哭。」

林昶佐昨（6）晚在臉書開心直呼「昨天在萬華逛市集、看表演、追陣頭，還加上演出，爽了一整天！看似是開心熱鬧的文化盛事，但煙火鞭炮聲仍轟炸，甚至直到隔天早上，導致所有居民整夜無法入眠，引來民怨。

林昶佐的臉書也因此被許多網友灌爆，「真的是炸到會讓人精神崩潰！」、「半夜要兩點，隔著河的板橋都還聽得到炮聲是怎樣」、「放到早上5點多他X沒人管是不」、「立委不處理，下次選舉讓你下架！半夜兩點半還在嗩吶、鞭炮，桂林路環河路龍山國小附近一直鞭炮不停，萬華分局都不用管，萬華分局電話甚至拿起了顯示嘟嘟嘟，警察縱容宮廟擾民」。

對此，宅神朱學恆稍早也在臉書指出，萬華放炮放到早上6點，立委林昶佐毫無反應，就只是個歌手，更表示「不知道下一屆會怎樣，我的萬華朋友每天都在哭。」底下更是不少網友開酸「放心，下屆依舊會連任」。

萬華放炮放到早上六點 立委林昶佐毫無反應，就只是個歌手 不知道下一屆會怎樣，我的萬華朋友每天都在哭 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年12月6日 星期日

(中時新聞網)