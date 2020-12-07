高雄驚傳棄嬰丟河！昨（6）日晚間19歲呂姓小媽媽在馬桶產下1名懷孕9個月大的嬰兒，但發現孩子疑似沒有氣息，呂女找來46歲父親幫忙，最後將嬰兒包裹放進塑膠袋，騎機車丟棄在前鎮河中，但經昨天迄今打撈，目前無所獲。監視器畫面也曝光，從呂父從出門棄屍到返家，全程僅9分鐘。
警方表示，昨晚7時接獲醫院通報，疑似有棄嬰屍案，發現呂女疑似生產，卻沒看到嬰兒，於是通報警方。警方到醫院詢問呂女、及其父親、阿嬤，呂父直接坦承是他將嬰兒丟棄到前鎮河。
據悉，呂女在昨天傍晚在自家1樓廁所馬桶內早產1名嬰兒，但孩子沒有哭聲、眼睛也沒有打開來，呂女嚇得不知所措，先通知73歲阿嬤幫忙，阿嬤再找來呂女父親協助幫忙。
呂女供稱，孩子是與20多歲男友所有，但兩人1個多月沒有聯繫。呂女與爸爸、弟弟、阿公、阿嬤、阿伯等共6人同住屋簷下，家人卻稱不知道呂女懷孕，直到昨天產子後才知道，這點也令人匪夷所思。
另外，該案也有諸多疑點有待釐清，包括嬰兒是生前落水、或是死後被丟入河中，都將左右未來案情走向是朝遺棄屍體罪或是殺人罪偵辦。
(中時 )
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