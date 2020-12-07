嘉義民雄物流貨車硬闖地下道 車廂與車頭分離 11:182020/12/07 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 早餐店物流貨車卡在地下道，動彈不得，後方車廂還與車頭分離掉落在車道上。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 早餐店物流貨車卡在地下道，動彈不得，後方車廂還與車頭分離掉落在車道上。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真） 嘉義縣民雄地下道限高2.3公尺。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真） 一名早餐店物流貨車駕駛7日上午9時30分，行經嘉義縣民雄地下道時，疑似未注意到限高2.3公尺仍開進去，冒險闖入的結果，致整個車子卡在地下道，動彈不得，後方車廂還與車頭分離掉落在車道上，而地上全是散落的早餐原料及塑膠櫃，現場一片狼藉，所幸無人受傷，目前地下道仍因事故封閉，尚未恢復通車，警方正在現場釐清事故原因。 鼓勵接種 安撫民眾疑慮 英國開打疫苗 女王當領頭羊 豬肉出口 嘉縣肉品市場當國家隊 (中時 ) #物流貨車 #民雄 #地下道 #限高 #車廂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道苗栗段一夜兩事故 2貨車翻落邊坡釀3傷 05:432020/12/07 社會 疑空廚車阻視線 長榮拖車撞翻華航廂型車 11:302020/12/07 社會 大陸車用半導體 嚴重依賴外商 04:092020/12/07 全球財經 三倍券買車 再把大電視搬回家 04:092020/12/07 生活新聞 為避免高額罰款，歐洲 Honda 於 2022 全面放棄純內燃機動力、將以 PHEV／EV 車型做主力 11:492020/12/07 汽車情報-汽車新聞 嘉義男子開車載人妻惹爭議 撞死人夫判囚11年定讞 11:352020/12/07 社會 地質滲水鬆軟 台鐵承諾跳票 搶修困難 交長力拚13日通車 04:092020/12/07 焦點要聞 引爆購買潮 車廠加班趕年底交車 04:092020/12/07 社會新聞 社會熱門新聞 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 青山宮遶境驚見窗台活春宮 信眾看傻眼 警將法辦 - 社會 畫面曝光！阿公拎「嬰屍塑膠袋」丟前鎮河 全程9分鐘 - 社會 艋舺青山宮遶境鞭炮引火災？環河南路濃煙狂竄 爐主淚崩 - 社會 參加蔡英文假學歷抗爭涉統戰 婦女聯合會理事長何建華被訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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