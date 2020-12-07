早餐店物流貨車卡在地下道，動彈不得，後方車廂還與車頭分離掉落在車道上。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣民雄地下道限高2.3公尺。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

一名早餐店物流貨車駕駛7日上午9時30分，行經嘉義縣民雄地下道時，疑似未注意到限高2.3公尺仍開進去，冒險闖入的結果，致整個車子卡在地下道，動彈不得，後方車廂還與車頭分離掉落在車道上，而地上全是散落的早餐原料及塑膠櫃，現場一片狼藉，所幸無人受傷，目前地下道仍因事故封閉，尚未恢復通車，警方正在現場釐清事故原因。

(中時 )