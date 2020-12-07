國3北上竹南路段火燒貨櫃車 警封鎖車道搶救

國道3號北上117公里竹南路段一部裝載跑步機的貨櫃車起火。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

國道3號北上117公里竹南路段一部裝載跑步機的貨櫃車起火，消防人員以吊車將櫃內品吊起倒出滅火。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

一部裝載跑步機的40呎大貨櫃車，7日凌晨零時44分左右，行經國道3號北上117公里竹南路段，貨櫃突然起火燃燒，司機查覺起火緊急煞車衝下邊坡停住，火勢持續悶燒，苗栗縣消防局第2大隊據報趕往現場，撬開貨櫃後門灌救，並以吊車將內部閃燒跑步機及木棧板倒出滅火，至上午10時28分才撲滅全部火勢，駕駛只有輕傷送醫後無礙。

由姓司機加駛的40呎大貨櫃車，7日凌晨零時44分，由國道3號北上車道行駛至117公里竹南路段，後方貨櫃突然起火燃燒，司機查覺起火趕緊靠邊煞停，貨櫃車因而衝出邊坡才停住，國道警後龍分隊獲報到場封鎖車道，並通知消防局調派人車到場搶救。

苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊長林子翔獲報後，立即率領分隊人車趕往，勤務中心並調派頭份、後龍等分隊人車趕往支援，消防人員抵達現場發現貨櫃已經全面燃燒，但因貨櫃門緊鎖，貨櫃艙壁太厚無法切穿，只能先從外部灑水灌救，而司機已經脫困，由救護車送往頭份為恭醫院檢查並無大礙。

經消防人員剪開貨櫃後門射水灌救，但因貨櫃太深，打不到火點，消防隊因而協調大型吊車到場支援，將貨櫃吊起，倒出內容所有物品，由消防人員灑水滅火，至上午10時28分左右，才撲滅全部火勢。起火原因正會同國道警察調查中。

苗栗國道3號北上竹南路段貨櫃車火警

苗栗國3竹南路段貨櫃車火警

(中時 )