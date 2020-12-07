新冠疫情尚未獲得有效控制，也讓日本與韓國民眾，各自對政府施政能力大失信心。根據最新支持度民調，日本菅義偉首相較11月大掉13%，韓國總統文在寅更在一周內，就少了6.4%韓人支持。同時，這兩位亞洲首腦也紛創新低支持率紀錄。

韓國韓聯社報導，民調機構Realmeter最新調查顯示，文在寅的施政支持率為37.4%，較上周下降6.4個百分點，其政黨共同民主黨的支援率為29.7%，也較上周下降4.4個百分點。

對韓國總統給予負面評價的受訪韓人竟高達57.4%，較上週增加5.2個百分點。文在寅支援率一週內竟然可以下降6.4個百分點，也創下文在寅執政以來最大跌幅。

從選區來看支持率，光州市，全羅道跌14.2%，至於大田市，世宗市，忠清道也下跌13.7%。而在釜山市，蔚山市，慶尚南道均跌近一成，顯示文在寅政府與韓國民眾蜜月期已過。

從韓國各政黨支援率來看，執政黨共同民主黨的支援率為29.7%，較上周下降4.4個百分點。最大在野黨國民力量的支援率為31.3%，也較上周上升3.4個百分點。

至於鄰居日本，同是領導人的菅義偉情況也好不到哪裡去。

共同社報導，菅義偉首相目前最新支持率為50.3%，較11月調查時還有63%，大掉近13個百分點。日本民眾電話訪問中，被問到日本政府疫情應對措施如何時，高達五成五給予負面評等，只有37.1%日人給予正面評價。這也顯示，日本民眾對疫情蔓延的不安情緒。

菅義偉支持率大減也寫下紀錄，一個月竟能少掉了一成三。共同社指出，上一次日本首相支持度大掉一成左右的時間點，是在三年半前的2017年6月，安倍時任首相單月曾創下支持度減少10.5%紀錄。

至於日本政府大力宣導去旅行(Go To Travel)政策，高達48.1%的受訪者認為應該暫時停止，30.1%也認為東京應暫時停止。東京奧運會和殘奧會，29.0%日人認為應該中止舉辦，也有32.2%受訪者認為應再延辦。

(時報資訊)