全球最大的汽車銷售和製造廠福斯執行長迪斯(Herbert Diess)表示，預計在2025年和2030年間開始銷售自駕車。

迪斯表示，自駕車所需的電腦晶片效能的改善，人工智慧的發展，都加緊促進該技術發展。在經濟周報(WiWo)的訪問中指出，可以預見的，這些系統很快地將可以駕馭自動價的複雜情況。

福斯目前在電動車和軟體整合上落後於特斯拉，但董事Osterloh九月指出，這在幾年間應該會改變。除了ID 3電動車圓形的推出，執行長迪斯周日指出，2025年至2030年間，將會有市場成熟的自駕車出現；顯示樂觀預期將在5年後問世。

迪斯表示，對於Waymo自駕車印象深刻，至少在安靜環境和良好天氣下是如此。其並指出，特斯拉將在2021年在市場上推出一套系統，效能將三倍於前一代；而相關負責的是龐大車隊，加州人將不斷收集駕駛數據，並用人工智慧來改善它們。

迪斯在2015年從BMW集團離職，在福斯面臨美國柴油調查之後，接下福斯執行長，進行改革。

(時報資訊)